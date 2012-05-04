〔中国数据〕4月汇丰服务业PMI创半年新高,至54.1

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透北京5月4日电---受新业务增长推动,汇丰中国4月服务业采购经理人指数(PMI)挣脱上月低位,并创下六个月来的最强劲增速,至54.1.
英国市场调研公司Markit公布数据并显示,4月中国服务业的新接订单量进一步增加,增速虽仍低于长期平均值,但尚属平稳,为10个月以来最高.
"受访企业提到需求改善、新产品问世和促销成功等促进增长的因素."Markit称.
不过,该月平均投入成本加速上扬,而且涨幅强劲,创下2010年8月以来最高纪录.劳动力相关成本和燃料价格的上涨是最近成本上扬的主因.
此外,为了应对新接订单的增长,企业普遍增加人手.中国4月服务业的用工数量连续第39个月保持增长,增幅虽然轻微,但已是去年11月以来最大.
此前汇丰中国3月服务业采购经理人指数(PMI)录得53.3,自前个月的四个月高点回落,显示中国服务业的经营活动随新接订单增长而进一步扩张,但低于历史平均水平.(完)
--发稿 苏丹; 审校 曾祥进
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
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