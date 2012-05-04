〔中国数据〕4月汇丰服务业PMI创半年新高,至54.1

路透北京5月4日电---受新业务增长推动,汇丰中国4月服务业采购经理人指数(PMI)挣脱上月低位,并创下六个月来的最强劲增速,至54.1.

英国市场调研公司Markit公布数据并显示,4月中国服务业的新接订单量进一步增加,增速虽仍低于长期平均值,但尚属平稳,为10个月以来最高.

"受访企业提到需求改善、新产品问世和促销成功等促进增长的因素."Markit称.

不过,该月平均投入成本加速上扬,而且涨幅强劲,创下2010年8月以来最高纪录.劳动力相关成本和燃料价格的上涨是最近成本上扬的主因.

此外,为了应对新接订单的增长,企业普遍增加人手.中国4月服务业的用工数量连续第39个月保持增长,增幅虽然轻微,但已是去年11月以来最大.

此前汇丰中国3月服务业采购经理人指数(PMI)录得53.3,自前个月的四个月高点回落,显示中国服务业的经营活动随新接订单增长而进一步扩张,但低于历史平均水平.(完)