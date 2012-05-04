〔中国新债〕财政部下周四起发行至多300亿电子储蓄国债,期限三和五年

路透北京5月4日电---中国财政部周五公告称,将从下周四(10日)起,发行至多300亿元人民币的电子式储蓄国债,期限包括三年和五年期.发行期为5月10日-23日.

刊登在中国债券网的公告显示,上述两期国债分别为今年第三和四期储蓄国债.其中第三期期限为三年,年利率5.58%,最大发行额为210亿元;第二期期限为五年,年利率6.15%,最大发行额为90亿元.

公告公布日至发行开始前一日,如遇中国人民银行调整同期限金融机构存款利率,该国债取消发行.发行期内,如遇中国人民银行调整同期限金融机构存款利率,该国债从调息之日起停止发行,发行剩余额度由财政部收回.

储蓄国债(电子式)是财政部面向个人投资者发行的,以电子方式记录债权的一种不可上市流通的人民币债券.(完)

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