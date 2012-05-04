〔中国新债〕财政部下周四起发行至多300亿电子储蓄国债,期限三和五年

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透北京5月4日电---中国财政部周五公告称,将从下周四(10日)起,发行至多300亿元人民币的电子式储蓄国债,期限包括三年和五年期.发行期为5月10日-23日.
刊登在中国债券网的公告显示,上述两期国债分别为今年第三和四期储蓄国债.其中第三期期限为三年,年利率5.58%,最大发行额为210亿元;第二期期限为五年,年利率6.15%,最大发行额为90亿元.
公告公布日至发行开始前一日,如遇中国人民银行调整同期限金融机构存款利率,该国债取消发行.发行期内,如遇中国人民银行调整同期限金融机构存款利率,该国债从调息之日起停止发行,发行剩余额度由财政部收回.
储蓄国债(电子式)是财政部面向个人投资者发行的,以电子方式记录债权的一种不可上市流通的人民币债券.(完)
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--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
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