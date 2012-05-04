民调显示法国现任总统萨科齐与对手奥朗德缩小差距,但连任前景仍不妙

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎5月4日电---离决定性的法国总统选举第二轮投票还有两天，萨科齐连任的机会在衰退，因极右翼和中立派领袖拒绝支持他，而且其竞争对手、向来温文尔雅的奥朗德在电视辩论中展现强势作风。

民调显示，萨科齐与奥朗德的差距有望缩小到五个百分点左右，之前几天差距最高曾达到10个百分点。

但是，中立派原候选人Francois Bayrou粉碎了萨科齐的最后希望。上个月进行的第一轮投票中，Bayrou获得9%的选票，排名第五。他表示自己将在周日投票给奥朗德，并让他的支持者们自行决定投票给谁。

Bayrou攻击萨科齐在移民和欧洲问题上的强硬态度。萨科齐的目的是吸引第一轮近五分之一投票给极右翼领袖Marine Le Pen的选民。

两个民意调查显示，萨科齐正在缩小与奥朗德的差距。但选举如此之近，萨科齐前景不妙。

数周来，萨科齐在民调中一直落后于奥朗德，其获胜的关键在于赢得80%的Le Pen支持者和至少一半的Bayrou支持者。（完）