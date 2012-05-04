〔全球金属〕力拓执行长称,未来五年供应将成为金属市场的题材

路透伦敦5月3日电---矿业巨擘力拓(RIO.AX)(RIO.L)告诉投资者说,其正在倾听他们对于重大新项目支出的担忧.成本窜涨及利益相关者声浪高涨蚕食着力拓建立新矿山的动力,但即使在这种情况下,该公司亦对供应随后可能面临的风险发出了警告.

政府要求提高,加之资本成本在过去四年增长了一倍,以及股东要求公司进行股票回购并派发特别股息,这挫伤了力拓投资新矿供应项目的动力,而周四该公司警告称人们可能低估了投资新矿的好处.

"寻找新的供应正变得越来越难,寻觅新资源亦是如此.资源所在之处,利益相关者的阻挠行动很难对付,而且资源民族主义的阻力更甚.如果要拿到新矿设立的所有许可,要花上很长一段时间,"力拓执行长艾博年称.

"因此未来五年将以供应为题材;过去五年一直以需求为题材.我不确定经济预估是否已把这个因素纳入考量."

劳动力、材料和电力价格窜涨已打压了矿商的获利,并迫使他们检讨部分正在酝酿的成长项目.这些矿商亦面临政府不断要求分得更大资源份额的压力.

与此同时,投资者已开始担忧,矿商资本密集型项目的规模和数量正变得更大且更多,并要求矿商可以在成长与通过派发股息和回购股票回报股东间取得更好的平衡.

力拓目前正在进行着多个重大资本项目,总价逾330亿美元.该公司最大的项目包括,全球最大的铜金矿之一--蒙古奥尤陶勒盖铜金矿,以及在西澳Pilbara地区铁矿石业务的拓展,预计资本投资为200亿美元.(完)