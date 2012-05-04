《热点透视》英国央行总裁金恩的电台致歉缺乏诚意

(本文作者是热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen; 编译 石冠兰

路透伦敦5月3日电---"别怪我,要怪就怪银行."概括起来,这就是英国央行总裁金恩对于英国七十年来这场最严重衰退的托词.金恩在广播演讲中承认对于金融风险的强调力度不够.然而他在回顾中基本没有提及在危机前后对于央行政策的诸多批评.他错过了机会.

任何对好调频准备听到关于金融危机新观点的人都会感到失望.金恩对于发生了什么问题做了老生常谈又片面的解释:银行变得危险、相互关联、而且大到不能倒.金融系统动荡的时候,纳税人和央行能做的是避免出现整体瘫痪,而不是严重衰退.甚至金恩的致歉还夹带着一个理由:由于1997年后英国央行就被剥夺了监管银行的职责,因此无法实现直接干预.

金恩对于危机前政策的褒奖之词尤为莫名其妙.这位总裁坚称央行那时的政策大体正确,因为"尚未出现鼎盛的繁荣,衰败就已经显露了".这就完全忽视了举债引发的房地产巨大泡沫,其导致了英国随后的经济困境.而且如果英国央行此前基本政策正确的话,为什么还要设立金融政策

委员会(Financial Policy Committee)呢?该委员会由这位央行总裁担任主席,其在争取更多权力来阻止未来泡沫的发生.

金恩可能已感觉到一次电台演讲并非是探讨这些复杂问题的最佳平台.(自1939年来的和平时期,这样的电台演讲尚属首次.)另外,美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克和前欧洲央行(ECB)总裁特里谢也并未表达更多歉意.目前为止,毫无悔意不失为一种成功策略.英国央行凭借这场危机握有了更多权力,而英国金融服务监管局(FSA)进行了几次痛苦的自我检查之后,已是支离破碎.

然而这样的偏执或终将带来后果.英国央行承受着巨大压力,其扩大的职责将附加更大的透明度和责任性.金恩自以为是的修正主义做法只会招致更多的批评声音.他的继任者将于2013年7月上任,届时或面临更多制约.(完)