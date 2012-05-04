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货币新闻 | 2012年 5月 4日 星期五 11:02 BJT

〔中美关系〕美国国务卿克林顿对胡锦涛表示,两国关系非常紧密

路透北京5月4日电---美国国务卿希拉里克林顿对中国国家主席胡锦涛表示,相信中美两国关系为有史以来最紧密.

她说,"我们已经发展出非常开放和坦诚的关系,能讨论双方的分歧.我们仍将致力于尽可能地在任何时候和任何地点化解这些分歧."(完)

--编译 肖群英;审校 沈以文

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