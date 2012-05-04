《外汇动态》美元/马币因空头回补上涨,本地银行逢高出脱

0233GMT---美元/马币(林吉特)MYR=MY因空头回补上涨,而本地银行逢高卖出,因预计有与Felda Global首次公开发行(IPO)相关的资金流入.

美元/马币上涨0.1%,报3.0350,脱离日内高点3.0390.从技术面上来看,美元/马币有涨至4月27日低点3.0415的空间,以填补27日至4月30日的跳空缺口.

下道目标位将是3.0468,为3月至5月间跌势的38.2%回档位.(完)

--编译 洪曦;审校 李爽

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