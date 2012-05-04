特写：经典款“拉达”车成为历史

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科5月3日电(记者 Timothy Heritage)---俄罗斯将结束与“拉达”经典车型的长期“恋爱关系”。这款汽车曾经是俄罗斯人的骄傲，但后来已成为俄罗斯汽车业甚至俄罗斯这个国家每况愈下的象征。

俄罗斯伏尔加汽车厂(AvtoVAZ)(AVAZ.MM)决定今年停止生产最后一批拉达经典车型，但该决定绝不仅仅意味着一款汽车走进历史。

尽管这款外形酷似盒子的家庭用车在海外受到奚落，但很多俄罗斯人把它视为自己相信苏联能赢得冷战的年代的最后一缕联系，并把它的没落视为俄罗斯地位不断下降的证据。

俄罗斯驾驶人协会Free Choice的负责人 Vyacheslav Lysakov表示：“这是一种民族情感。多年来在苏联时代，经典款拉达是很多男人遥不可及的梦想。想要拥有一辆拉达非常难，要排队等很多年。”

“苏联时代的很多东西都已逝去，拉达车是尚存的一件遗物。”

AvtoVAZ上月停止了该系列第七款车型“2017”的生产，目前只剩“2104”款旅行车还在生产。公司称，这款车型也将在今年年底前停产。

因其方状的外形和总在关键时刻熄火，拉达汽车在海外成为笑柄。有一则笑话问：如何让拉达汽车的价值翻倍？答：把油箱加满。

英国电视汽车栏目《Top Gear》的主持人杰瑞米·克拉克森(Jeremy Clarkson)曾说，“2017”款拉达是“史上最糟糕的汽车”。崇尚时尚的俄罗斯年轻人不会选择这种汽车。

但很多中老年俄罗斯人对经典款拉达的停产感到遗憾，且由此不看好俄罗斯的未来。

65岁的建筑师Alexander Fyodorov说：“它是世界上设计最好的汽车。你不会看到比它更漂亮的汽车。”

“俄罗斯自此偏离轨道。俄罗斯的汽车业已被摧毁。我认为这要归咎于普京的12年统治。”

AvtoVAZ根据与意大利汽车公司菲亚特的协议，在菲亚特“124”款四门轿车的基础上，于1970年生产出第一款经典款拉达 2101。

经典款拉达（当年在前苏联也被称为Zhiguli）曾在前苏联风靡一时。当年，拥有一辆汽车在苏联是身份地位的象征，且苏联当时没有西方品牌的汽车销售。

经典款拉达的简单朴素以及抵御严寒天气的能力是该产品的卖点。随后几年，它低廉的价格和耐用性让它很具吸引力。

一名生活在莫斯科的技工Nikolai Dashkevich说：“我喜欢我的汽车。它当中有一多半的零件都是原装，但它跑了100多万公里的里程。”他拥有一辆有25年历史的白色拉达2105。

AvtoVAZ的官员表示，到今年3月份，该系列的七种车型已累积销售逾1,775万辆。

但自1991年苏联解体以来，AvtoVAZ一直在与外国品牌竞争中苦苦挣扎。有钱的俄罗斯人开始青睐SUV，而拉达汽车则成为贫富差距的一个象征。

一位名为Sony的用户在网络论坛上写道：“让我们理性点，不要幻想着AvtoVAZ在经年不变的情况上会继续生产拉达经典车型。”

但很多人对此表示异议。另一名为Maxim的人写道：“在没有任何抗争的情况下，AvtoVAZ亲手把经济型汽车市场让给了中国汽车厂商。”（完）