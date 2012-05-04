〔全球金融〕日央行称,美联储有关美国大银行的提议恐冲击外国债市

路透华盛顿5月3日电---日本央行警告美国联邦储备理事会(美联储,FED),一项旨在提高美国大银行安全性的提议,有可能无意中导致外国债券市场出现问题,并伤及日本贯彻货币政策的能力.

美联储提议限制大型银行对单一对手的信贷风险敞口,以确保美国最大的金融服务公司不会因为某一个业务伙伴出现问题而垮台.

日本央行在致美联储的信函中称,该提议有问题,其可能导致在日本管理货币供应中扮演关键角色的美国大银行,限制对外国央行的风险敞口.

这封日期为4月28日的信函周四在美联储网站上发表.

日本央行还警告称,如果美国大银行不得不限制对日本公债市场的风险敞口,那么该提议也可能导致日本债市出现问题.美国公债不受该提议限制.(完)