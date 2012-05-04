〔全球金融〕日央行称,美联储有关美国大银行的提议恐冲击外国债市

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透华盛顿5月3日电---日本央行警告美国联邦储备理事会(美联储,FED),一项旨在提高美国大银行安全性的提议,有可能无意中导致外国债券市场出现问题,并伤及日本贯彻货币政策的能力.
美联储提议限制大型银行对单一对手的信贷风险敞口,以确保美国最大的金融服务公司不会因为某一个业务伙伴出现问题而垮台.
日本央行在致美联储的信函中称,该提议有问题,其可能导致在日本管理货币供应中扮演关键角色的美国大银行,限制对外国央行的风险敞口.
这封日期为4月28日的信函周四在美联储网站上发表.
日本央行还警告称,如果美国大银行不得不限制对日本公债市场的风险敞口,那么该提议也可能导致日本债市出现问题.美国公债不受该提议限制.(完)
--编译 徐文焰;审校 艾茂林
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。