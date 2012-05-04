〔澳新汇市〕澳洲央行声明公布之后澳元微升,新西兰元接近四个月低点

路透惠灵顿/悉尼5月4日电---澳元周五微升,此前澳洲央行没有明确传达会再度放宽政策的意向,令空头感到失望,但央行大幅调降了通胀预期,意味着有足够空间实施刺激举措.

澳元兑美元AUD=D4上涨20个点子至1.0275美元,因澳洲央行公布长达70页的经济展望之后,投资者回补空仓.[ID:nSB1526818]