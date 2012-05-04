〔中美关系〕美财长盖特纳表示,中国人民币汇率改革很有希望

路透北京5月4日电---美国财政部长盖特纳周五向中国国家主席胡锦涛表示,中国朝更以市场为导向的汇率体系努力,"非常有希望".

"我们认为,中国已提出的经济改革大方向--更以市场为导向的汇率体系、扩大消费和内需、进一步向外国投资者开放、创造更为现代化的金融行业等,我们认为这些是非常有希望的改革,盖特纳在人民大会堂谈到.(完)