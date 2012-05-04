〔中美关系〕美财长盖特纳表示,中国人民币汇率改革很有希望

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透北京5月4日电---美国财政部长盖特纳周五向中国国家主席胡锦涛表示,中国朝更以市场为导向的汇率体系努力,"非常有希望".
"我们认为,中国已提出的经济改革大方向--更以市场为导向的汇率体系、扩大消费和内需、进一步向外国投资者开放、创造更为现代化的金融行业等,我们认为这些是非常有希望的改革,盖特纳在人民大会堂谈到.(完)
--编译 兰秀娟;审校 沈以文
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。