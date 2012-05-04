〔路透调查〕欧元波动率料在5月反弹,但仅略微超过过去10年均值

路透班加罗尔5月3日电---据路透调查计算,欧元波动率在5月料反弹,但也只是刚刚超过其过去10年均值,即使法国和希腊举行大选及多数欧洲国家重回衰退.

欧元EUR=波动率5月料升至10.8%,4月为6.8%,过去10年均值为10%.

这个结论是基于路透5月外汇调查得到的预估标准差,以及上月的一个月年率化实际波动率综合得出的.

虽然今年欧元波动率预估一直高于过去10年的均值,但实际波动率却一直较低,尤其是自从欧洲央行2月向市场注入逾5,000亿欧元资金以来.

欧元/美元一个月期隐含波动率EUR1MO=上月亦下跌.

但据调查结果计算,外汇策略师预计该波动率将上升.

丹麦丹斯克银行首席分析师John Hideskov说,"即使隐含波动率处在低位,当前环境十分的不确定,我们很容易看到波动率大幅的单向波动."

他并表示,只要存在围绕欧元区未来的疑虑,那就很难相信欧元波动率的下降趋势会持续.未来几周对欧元区来说至为关键.

"我们正迎来...对欧洲来说可能十分不确定的时期,法国和希腊将分别举行大选,"法国巴黎银行外汇策略主管Raymond Attrill说.

美国经济数据好坏不一,及市场持续揣测美联储是否会祭出第三轮资产购买措施,这些都可能导致5月汇市的大幅波动.

日圆波动率5月料升至8.9%,4月实际波动率为8.4%.

5月调查亦显示,英镑GBP=年率化波动率料从4月5.6%的实际水平升至7.0%.

路透外汇调查预估值的差异,为未来一个月汇率波动情况提供了前瞻性指标.

统计分析显示,分析师对一个货币对的预估值差别越大,未来一个月该货币对的实际年率化波动率就可能越高.(完)