〔路透调查〕欧元波动率料在5月反弹,但仅略微超过过去10年均值

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透班加罗尔5月3日电---据路透调查计算,欧元波动率在5月料反弹,但也只是刚刚超过其过去10年均值,即使法国和希腊举行大选及多数欧洲国家重回衰退.
欧元EUR=波动率5月料升至10.8%,4月为6.8%,过去10年均值为10%.
这个结论是基于路透5月外汇调查得到的预估标准差,以及上月的一个月年率化实际波动率综合得出的.
虽然今年欧元波动率预估一直高于过去10年的均值,但实际波动率却一直较低,尤其是自从欧洲央行2月向市场注入逾5,000亿欧元资金以来.
欧元/美元一个月期隐含波动率EUR1MO=上月亦下跌.
但据调查结果计算,外汇策略师预计该波动率将上升.
丹麦丹斯克银行首席分析师John Hideskov说,"即使隐含波动率处在低位,当前环境十分的不确定,我们很容易看到波动率大幅的单向波动."
他并表示,只要存在围绕欧元区未来的疑虑,那就很难相信欧元波动率的下降趋势会持续.未来几周对欧元区来说至为关键.
"我们正迎来...对欧洲来说可能十分不确定的时期,法国和希腊将分别举行大选,"法国巴黎银行外汇策略主管Raymond Attrill说.
美国经济数据好坏不一,及市场持续揣测美联储是否会祭出第三轮资产购买措施,这些都可能导致5月汇市的大幅波动.
日圆波动率5月料升至8.9%,4月实际波动率为8.4%.
5月调查亦显示,英镑GBP=年率化波动率料从4月5.6%的实际水平升至7.0%.
路透外汇调查预估值的差异,为未来一个月汇率波动情况提供了前瞻性指标.
统计分析显示,分析师对一个货币对的预估值差别越大,未来一个月该货币对的实际年率化波动率就可能越高.(完)
--编译 侯向明;审校 杜明霞
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