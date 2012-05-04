〔韩国经济〕经济面临的低增长与高通胀风险相当--央行总裁

路透马尼拉5月4日电---韩国央行总裁金仲秀表示,该国经济面临的低速增长风险与通胀预期高企风险相当,支持了市场对央行将在更长时间内维持利率不变的预期.

"如果我明确地表示(经济形势是好还是坏),只是有勇无谋之举,"金仲秀周四晚在出席亚洲开发银行年会间隙时向记者称.

"我们看到的信号好坏参半,"他是指近期数据显示第一季经济增长较上季加快,而3月工业生产较上月大幅下降.

"只要公众对通胀的预期仍然很高,核心通胀就不会下降.这(给决策者)带来很大压力,"金仲秀补充道.(完)