〔韩国经济〕经济面临的低增长与高通胀风险相当--央行总裁

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透马尼拉5月4日电---韩国央行总裁金仲秀表示,该国经济面临的低速增长风险与通胀预期高企风险相当,支持了市场对央行将在更长时间内维持利率不变的预期.
"如果我明确地表示(经济形势是好还是坏),只是有勇无谋之举,"金仲秀周四晚在出席亚洲开发银行年会间隙时向记者称.
"我们看到的信号好坏参半,"他是指近期数据显示第一季经济增长较上季加快,而3月工业生产较上月大幅下降.
"只要公众对通胀的预期仍然很高,核心通胀就不会下降.这(给决策者)带来很大压力,"金仲秀补充道.(完)
--编译 许娜;审校 程琳
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。