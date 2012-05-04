《中国报摘》--其他报纸重要消息5月4日(II)

**证券时报**

--一度对新股申购说"不"的华宝兴业基金决定重出江湖.伴随着新股发行体制改革的不断深入,新股询价结果理性回归,曾于2011年12月28日暂停新股申购的华宝兴业基金,宣布恢复参与新股发行询价.

--中国信托业协会数据显示,一季度新增信托项目资产共计4,584亿元人民币.截至一季度末.信托业总资产首度突破5万亿元.中国人民大学信托与基金研究所所长周小明预计,中国信托业的信托资产规模有望在不远的将来实现赶超保险业(截至去年末的资产规模为6万亿元),进而跃升为仅次于银行业的第二大金融机构.

**东方早报**

--交通银行(3328.HK)(601328.SS)行长牛锡明透露,目前交通银行在研究上海市分行开办全球人民币现钞批发业务方案,并在谋求包括信贷资产证券化等业务领域能够率先突破,率先推出资产支持票据、房地产信托基金等新产品.

**经济参考报**

--"中国云"产业发展国家级规划已获国务院批准,近期将发布.预计未来三年中国云计算产业链的产值规模将达到2,000亿元.

--珠三角房博会于4月28日开幕,百余房企忙于去库存,中小户型成兜售热点,与此同时上下游企业很冷淡,参展企业相比往年下降三成,突显调控下房地产市场压力倍增.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/李然; 审校 乔艳红

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