《中国报摘》--其他报纸重要消息5月4日(II)

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
**证券时报**
--一度对新股申购说"不"的华宝兴业基金决定重出江湖.伴随着新股发行体制改革的不断深入,新股询价结果理性回归,曾于2011年12月28日暂停新股申购的华宝兴业基金,宣布恢复参与新股发行询价.
--中国信托业协会数据显示,一季度新增信托项目资产共计4,584亿元人民币.截至一季度末.信托业总资产首度突破5万亿元.中国人民大学信托与基金研究所所长周小明预计,中国信托业的信托资产规模有望在不远的将来实现赶超保险业(截至去年末的资产规模为6万亿元),进而跃升为仅次于银行业的第二大金融机构.
**东方早报**
--交通银行(3328.HK)(601328.SS)行长牛锡明透露,目前交通银行在研究上海市分行开办全球人民币现钞批发业务方案,并在谋求包括信贷资产证券化等业务领域能够率先突破,率先推出资产支持票据、房地产信托基金等新产品.
**经济参考报**
--"中国云"产业发展国家级规划已获国务院批准,近期将发布.预计未来三年中国云计算产业链的产值规模将达到2,000亿元.
--珠三角房博会于4月28日开幕,百余房企忙于去库存,中小户型成兜售热点,与此同时上下游企业很冷淡,参展企业相比往年下降三成,突显调控下房地产市场压力倍增.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 冉莹/李然; 审校 乔艳红
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路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。