《Maguire专栏》投机客因丰收加大小麦空仓,但或随需求上升很快转变立场

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Gavin Maguire; 编译 李爽

路透芝加哥5月3日电---最近几个月的天气有利作物生长,将使2012年冬小麦迎来大丰收,因此,大投机客最近在堪萨斯城小麦市场将净空头仓位提高至近两年最大.

但那些交易员可能很快会转变立场.过去五年,他们基本都在收割进行后很快就在这个市场做多,因为价格走软带动需求.而且鉴于几个主要饲料需求地区现货小麦价格已经低于现货玉米价格,加之今年冬小麦似要提早丰收,这个市场的"季节性"底部到来可能要早于预期.

**大投机客未来很长一段时间将持偏空立场**

自从堪萨斯城小麦期货和期权净多头部位在2010年末升至纪录高位后,非商业交易商用了18个月左右的时间解除这些多头,直至最近才在堪萨斯城小麦市场近两年来首次建立起净空头部位.他们是基于今春美国冬小麦新作供应充裕的假设才这样做的.

至少短期来看,这种下行趋势似乎将持续,因为之前的堪萨斯冬小麦作物区之旅表明,许多地区可能都迎来大丰收,尤其是乾旱地区最近也降下及时雨.

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但2012年迄今有利作物生长的天气不仅帮助小麦摆脱冬季枯黄,不受明显的霜冻灾害,而且还加速了作物生长,使大面积小麦种植区今春可以比以往提早进行收割.

因此,这会使堪萨斯小麦期货出现季节性价格"底部"时间来得比通常要早,而且随着丰收后价格下降,终端用户需求将上升,小麦期货价格会出现反弹.

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**终端用户需求将上升**

实际上,最近在俄克拉荷马和堪萨斯中部等主要牲畜饲养区的硬红冬小麦现货价格低于现货玉米价格后,许多主要终端用户很可能已经提高了小麦消耗量.

近几个月,对旧作玉米供应不足的担忧持续推高美国玉米基准水平,而且中国4月末进口需求强劲升温亦进一步助涨玉米价格.

这种玉米现货价格持坚的环境,令主要玉米终端用户承压,促其寻求替代方案和替代物.这种趋势在牲畜饲养领域尤其明显,而且输入性成本上升已经令该领域承压,许多牛肉零售价已经达到纪录水准,因此进一步上涨空间不大,否则牛肉生产商恐定价太高无法与食品店中的其他肉类竞争.

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为了防止玉米价格上涨进一步打压利润率,许多牛饲养户选择在饲料配制中加入更多可用于饲料的小麦,取代玉米,在大平原地区主要牛饲养区的硬红冬小麦价格低于玉米之后,这种趋势未来将加速.

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随着冬小麦的丰收,小麦价格继续走软应进一步促进饲料配制中增加小麦含量的趋势,最终应支撑硬红冬小麦价格,这样市场可能会在夏末上演上涨行情.

因此最近作物区之旅的发现可能表明,在这个市场偏向做空的大投机客暂时是正确的,终端用户需求很有可能上升,加之收割时点比通常要早,可能令该市场传统的季节性低点提前到来,并使非商业交易商有理由不久即逆转其当前净空头立场.(完)