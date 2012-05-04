美一疫苗科研人员疑死于实验室细菌

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加州5月3日电---美国公共卫生官员周四称，一位年轻的科研人员周六死于一种脑膜炎病原体，可能是在工作的实验室研制疫苗过程中感染了病原体。
美国疾控中心专家正试图证实，25岁的Richard Din是否自工作的实验室感染了病原体而致死。Din生前在旧金山退伍军人医疗中心的研究部门工作。
疾控中心发言人Tom Skinner接受电话采访时说，疾控中心将对Din的活检取样以及来自他工作实验室的病原体进行检测和比对。
他说：“如果基因指纹匹配，那就说明他很可能是从工作的实验室感染的。”
“在工作的实验室感染微生物并死亡的案例，是非常罕见的。”
此外，包括死者Din的亲属、密友、同事以及医治他的医疗人员在内，有数十人使用了抗生素进行预防。（完）
--编译：朱淑珍 发稿：程芳
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
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