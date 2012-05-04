〔新债招标〕中国九个月期贴现国债收益率接近二级,需求较好(更新版)

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* 九个月期贴现国债加权收益率2.8146%

* 中标结果接近二级市场,需求较好

* 因受机构缩久期操作及配置盘支撑

* 边际中标收益率2.8413%,投标倍数2.17倍

路透上海5月4日电---中国财政部周五招标发行的九个月期贴现国债加权收益率2.8146%,接近二级市场.因受机构投资人缩短久期操作以及配置盘需求的支撑,该期债需求较旺.

该期债为财政部今年第二期记账式贴现国债.业内人士稍早透露,此次招标金额为150亿元人民币,期限九个月(273天),边际(最优)中标收益率为2.8413%,投标倍数2.17倍.

"边际收的这么窄(和中标收益率相差不大),说明需求不错,"上海一位券商交易员称,一方面这是因为投资人对于宏观经济触底反弹有所预期,因此有意缩短债券组合的投资久期,另一方面,基金和保险等机构的配置盘对于短期限的国债需求也比较好.

中债登银行间固息国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,九个月期品种最新收益率报2.7853%;二级市场上,剩余期限约9个月的固息国债120002券CN120002=CFXM最新双边报价为2.8099%/2.7952%.

中国保监会公布数据显示,截至3月底,保险业各类投资余额达38,184亿元人民币,同比增长12.6%.[ID:nSB1526650]

该期债采用多种价格(美国式)招标方式,标的为价格,全场加权平均中标价格为本期国债的发行价格.全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标.

该期国债5月7日开始发行并计息,5月9日发行结束,5月11日起在各交易场所上市交易.

财政部上次招标九个月期贴现国债是在4月13日,当时加权中标收益率为2.8703%;边际(最优)中标收益率为2.9200%,投标倍数1.77倍.[ID:nSB1487354]

去年中国财政部共发行了五期记账式贴现国债,计划发行规模650亿元,实际发行规模为613.9亿元,因其中第二和第三期未招满.[ID:nSB1325800](完)