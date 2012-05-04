〔企业并购〕SK hynix称决定退出竞购日本尔必达记忆体

路透首尔5月4日电---韩国晶片(芯片)制造商SK hynix(000660.KS)周五表示,已退出竞购日本陷入处境的尔必达记忆体.SK hynix此前参与了第一轮竞购.

该公司并未详细说明决定退出竞购的理由.

除了美国美光(MU.O)和SK hynix以外,还有几家晶片制造商和基金曾表示对尔必达感兴趣.(完)