〔英国经济〕央行副总裁宾恩:货币刺激政策是英国经济最佳药方--FT

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透伦敦5月4日电---英国央行副总裁宾恩周五在金融时报发表的评论文章中称,高度刺激作用的货币政策立场,对于帮助英国恢复经济平衡而言是"最好的药方".
宾恩为该行的货币刺激政策进行了辩护.随着英国经济出现金融危机后第二次衰退,英国央行政策立场再次受到指责.
"目前具有较高刺激作用的货币政策立场意味着,经济活动、就业和资产价格要高于其原本应达到的水平."宾恩称.
"最为重要的是,这种货币政策立场应会帮助经济回到平衡状态.对于我们而言,这是最好的药方."(完)
--编译 洪曦;审校 田建华
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。