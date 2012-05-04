〔英国经济〕央行副总裁宾恩:货币刺激政策是英国经济最佳药方--FT

路透伦敦5月4日电---英国央行副总裁宾恩周五在金融时报发表的评论文章中称,高度刺激作用的货币政策立场,对于帮助英国恢复经济平衡而言是"最好的药方".

宾恩为该行的货币刺激政策进行了辩护.随着英国经济出现金融危机后第二次衰退,英国央行政策立场再次受到指责.

"目前具有较高刺激作用的货币政策立场意味着,经济活动、就业和资产价格要高于其原本应达到的水平."宾恩称.

"最为重要的是,这种货币政策立场应会帮助经济回到平衡状态.对于我们而言,这是最好的药方."(完)