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亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 12:20 BJT

〔中国货币市场〕回购利率早盘变动不大,短期流动性预期持稳

路透上海5月4日电---中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周五早盘表现走势平稳.央行启动逆回购补给流动性的效果继续发酵,令主要品种利率变动不大.业内人士多认为短期内资金面将呈"紧平衡"的态势.

交易员认为,央行公开市场本周意外启动逆回购,传递出了明显的意在维持资金利率稳定的信号.虽然下周将进行补缴准备金,且本周进行的逆回购将到期,令资金面承压,但央行或可能通过公开市场操作来调节流动性,不排除加大逆回购使用的力度和频率.

"央行把逆回购利率放在3.53%,就说明不想让市场资金利率太高...如果(流动性)紧张,可以继续放逆回购,"上海一券商交易员称.

北京一银行交易员认为,央行目前拥有多条渠道,令其对于流动性的调节更加具有灵活性和精准性,在经济情况未明朗之前,央行更可能维持资金面的稳定,为后续政策调节留下空间.

中国人民银行周四公开市场进行了650亿元人民币七天期逆回购操作,中标利率3.53%.本周公开市场共净投放1,170亿元.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:43 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

===============================================================================

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.9690 2.9643 0.47 3,879.65

七天CN7DRP=CFXS 3.8432 3.8473 -0.41 372.63

14天CN14DRP=CFXS 3.8248 3.8474 -2.26 127.64

------------------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 2.9760 2.9707 0.53 1,065.90

七天CHICNY7D=CFXS 3.5668 3.9086 -34.18 47.59

==============================================================================(完)

--发稿 刘昕; 审校 林高丽

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