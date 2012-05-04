〔中国货币市场〕回购利率早盘变动不大,短期流动性预期持稳

交易员认为,央行公开市场本周意外启动逆回购,传递出了明显的意在维持资金利率稳定的信号.虽然下周将进行补缴准备金,且本周进行的逆回购将到期,令资金面承压,但央行或可能通过公开市场操作来调节流动性,不排除加大逆回购使用的力度和频率.