《企业看点》--5月4日财务活动报导摘要

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透班加罗尔5月4日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:
* 德国意昂集团(E.ON)(EONGn.DE)首席财务官对一家德国报纸称,预计将在5月完成对天然气输配网络的出售.并称出售资产所得或将超过150亿欧元的目标.[ID:nL5E8G20MT]
* 华尔街日报周四援引消息人士报导称,Facebook计划将首次公开发行(IPO)招股价定在每股30美元上下,不超过35美元,因此对公司估值介于850-950亿美元.[ID:nL1E8G3IHU]
* 塞浦路斯的新央行总裁称,拥护欧元区,将致力于恢复人们对欧元区的信心,淡化了一年前开玩笑时说的德国应退出欧元区. [ID:nL5E8G223Q]
* 肯尼亚报纸周三称,该国电讯业监管机构计划7月将手机运营商的跨网呼叫收费调降35%.[ID:nL5E8G21D6]
* 中国证券时报周四援引消息人士报导称,该国银行4月贷款新增额估计为8,000亿元人民币(1268.8亿美元),略低于第一季的月均增幅.[ID:nL4E8G303T]
* 证券时报周五报导称,第一季外国投资者增持6%的中国股票,增持机械设备类股.[ID:nL4E8G40BT]
* 中国证券报周五称,中国将允许外国投资者参与中国原油期货市场交易,该市场料将于今年晚些时候启动.[ID:nL4E8G401F]
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 程琳; 审校 高琦
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。