〔美国经济〕4月网上招聘指数上升,交通运输和仓储业增长强劲--Monster

路透纽约5月4日电---周五由网上招聘机构Monster Worldwide(MNST.O)发布的4月就业指数上升,交通运输和仓储行业就业岗位增加.

Monster称,4月就业指数增长2.1%至146点,3月为143点.该指数较上年同期的145点同样小幅上升0.7%.

在涵盖的20个行业和23个工种中,分别有14个行业和17个工种就业指数同比上升.

按行业分,交通运输和仓储业就业指数较上年同期增长27.3%,增幅最大.另一方面,公共部门就业指数继续大幅下滑,降幅达17.3%.

周五稍晚美国政府将公布非农就业报告.美国就业市场4月料有所改善,预计新增17万个就业岗位,高于上月的12万个.(完)