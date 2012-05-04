〔美国经济〕4月网上招聘指数上升,交通运输和仓储业增长强劲--Monster

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透纽约5月4日电---周五由网上招聘机构Monster Worldwide(MNST.O)发布的4月就业指数上升,交通运输和仓储行业就业岗位增加.
Monster称,4月就业指数增长2.1%至146点,3月为143点.该指数较上年同期的145点同样小幅上升0.7%.
在涵盖的20个行业和23个工种中,分别有14个行业和17个工种就业指数同比上升.
按行业分,交通运输和仓储业就业指数较上年同期增长27.3%,增幅最大.另一方面,公共部门就业指数继续大幅下滑,降幅达17.3%.
周五稍晚美国政府将公布非农就业报告.美国就业市场4月料有所改善,预计新增17万个就业岗位,高于上月的12万个.(完)
--编译 王兴亚;审校 田建华
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。