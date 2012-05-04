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亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 13:14 BJT

〔标题新闻〕汇丰3月俄罗斯服务业PMI降至52.6且为2010年9月以来最低,因新业务增长放慢

* PMI为采购经理人指数

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL9E7J204O]

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