〔路透专访〕法国巴黎银行CEO表示该行基本已近完成去杠杆化

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透巴黎5月4日电---法国巴黎银行首席执行官Jean-Laurent Bonnafe对路透Insider表示,法巴银行剥离资产、降低负债和裁员的行动将在夏季前结束,届时该行将关注业务成长,目前整个银行业在快速适应更严格的监管规定.
"去杠杆化完成了80%,"Bonnafe表示."我们能在夏季前完成所有事情."
他还称,法巴银行(BNPP.PA)的资本市场业务第二季开局"不那么乐观",不如第一季.
Bonnafe称,在零售银行业务方面,法国2012年将能避免经济衰退,法巴银行的国内业务有望持续第一季营收走稳的趋势,贷款准备将增加,不过幅度"有限".(完)
--编译 白云;审校 张若琪
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。