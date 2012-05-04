〔路透专访〕法国巴黎银行CEO表示该行基本已近完成去杠杆化

路透巴黎5月4日电---法国巴黎银行首席执行官Jean-Laurent Bonnafe对路透Insider表示,法巴银行剥离资产、降低负债和裁员的行动将在夏季前结束,届时该行将关注业务成长,目前整个银行业在快速适应更严格的监管规定.

"去杠杆化完成了80%,"Bonnafe表示."我们能在夏季前完成所有事情."

他还称,法巴银行(BNPP.PA)的资本市场业务第二季开局"不那么乐观",不如第一季.

Bonnafe称,在零售银行业务方面,法国2012年将能避免经济衰退,法巴银行的国内业务有望持续第一季营收走稳的趋势,贷款准备将增加,不过幅度"有限".(完)