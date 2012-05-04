《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--5月4日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= 无 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *湖南高速公路 24 15 12 5/9簿记建档 兴业银行 AA+ 5/10 5/11 开发总公司 进出口行 ============================================================================================= *亚邦投资控股 5.6 2.6 12 5/9簿记建档 民生银行 A+ 5/10 5/11 集团 ============================================================================================= *中电投蒙东 10 5 12 5/11簿记建档 建设银行 AA+ 5/14 5/15 能源集团 ============================================================================================= *獐子岛 4 4 12 5/11簿记建档 招商银行 AA- 5/14 5/15 ( 002069.SZ ) ============================================================================================= *江苏沙钢集团 12 4 12 5/11簿记建档 深发展 AA- 5/14 5/15 淮钢特钢公司 ============================================================================================= 新疆生产建设 -- 5 12 5/7簿记建档 浦发银行 AA- 5/9 5/10 兵团建工集团 ============================================================================================= 新希望集团 10 5 12 5/7簿记建档 农业银行 AA+ 5/9 5/10 有限公司 ============================================================================================= 中天科技 8 2 12 5/8簿记建档 兴业银行 AA- 5/9 5/10 ( 600522.SS ) ============================================================================================= 中升(大连) 8 4 12 5/9簿记建档 浦发银行 AA- 5/11 -- 集团公司 ============================================================================================= 东方园林 5 2.5 12 5/8簿记建档 北京银行 AA- 5/9 5/10 ( 002310.SZ ) ============================================================================================= 中化蓝天集团 10 5 12 5/8簿记建档 中信银行 AA 5/10 5/11 ============================================================================================= 长信科技 4.5 0.6 12 5/10簿记建档 招商银行 A+ 5/11 5/14 ( 300088.SZ ) ============================================================================================= 河南心连心化肥 6 3 12 5/10簿记建档 民生银行 AA- 5/11 5/14 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= *天瑞集团 5 2 3 5/9簿记建档 渤海银行 AA 5/10 5/11 水泥公司 广发银行 ============================================================================================= *长沙通程 3 3 3 5/11簿记建档 中国银行 AA- 5/14 5/15 实业集团 (中债信用增进公司提供担保) ============================================================================================= *中国船舶 10 2 5 5/11簿记建档 招商银行 AA+ 5/14 5/15 燃料公司 ============================================================================================= 华润电力 60 20 7 5/8簿记建档 中信证券 AAA 5/9 5/10 投资公司 工商银行 ============================================================================================= 保利协鑫公司 10 6 3 5/8簿记建档 中信银行 AA 5/10 5/11 中国银行 ============================================================================================= 中国航空技术 25 15 5 5/9簿记建档 中信银行 AAA 5/11 5/14 国际控股公司 ============================================================================================= 太极集团 6.9 3 3 5/9簿记建档 光大银行 AA- 5/10 5/11 ( 600129.SS ) ============================================================================================= 东方电气集团 50 50 5 5/10簿记建档 中国银行 AAA 5/11 5/14 ============================================================================================= 湛江港集团 8 4 3 5/10簿记建档 光大银行 AA 5/11 5/14 ============================================================================================= 江苏法尔胜 10 5 3 5/10簿记建档 民生银行 AA- 5/11 5/14 泓昇集团 国开行 ============================================================================================= 包钢股份 20 20 7 5/10簿记建档 中信证券 AA+ 5/11 5/14 ( 600010.SS ) 光大银行 ============================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 张家港 1.8 1.8 3 5/7簿记建档 民生银行 AA+ 5/8 5/9 中小企业 (江苏信用再担保公司提供担保) ============================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元)