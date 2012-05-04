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亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 17:23 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--5月4日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日) 
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无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限    发行日        主承销商    主体评级  起息日  上市日 
              (亿元)    (亿元)   (月)                                       (缴款日)     
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*湖南高速公路   24        15      12   5/9簿记建档     兴业银行     AA+      5/10      5/11 
开发总公司                                             进出口行
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*亚邦投资控股  5.6        2.6     12   5/9簿记建档     民生银行     A+       5/10      5/11 
集团
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*中电投蒙东     10         5      12   5/11簿记建档    建设银行     AA+      5/14      5/15
能源集团                                             
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*獐子岛          4         4      12   5/11簿记建档    招商银行     AA-      5/14      5/15 
(002069.SZ) 
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*江苏沙钢集团   12         4      12   5/11簿记建档     深发展      AA-      5/14      5/15 
淮钢特钢公司
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新疆生产建设    --         5      12   5/7簿记建档     浦发银行     AA-      5/9       5/10 
兵团建工集团 
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新希望集团      10         5      12   5/7簿记建档     农业银行     AA+      5/9       5/10
有限公司
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中天科技         8         2      12   5/8簿记建档     兴业银行     AA-      5/9       5/10 
(600522.SS) 
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中升(大连)       8         4      12   5/9簿记建档     浦发银行     AA-      5/11       -- 
集团公司 
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东方园林         5         2.5    12   5/8簿记建档     北京银行     AA-      5/9       5/10
(002310.SZ)
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中化蓝天集团    10         5      12   5/8簿记建档     中信银行     AA       5/10       5/11
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长信科技         4.5       0.6    12   5/10簿记建档    招商银行     A+       5/11      5/14
(300088.SZ)
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河南心连心化肥   6         3      12   5/10簿记建档    民生银行     AA-      5/11      5/14
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 
 
 发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日       主承销商    主体评级  起息日    上市日 
              (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日) 
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*天瑞集团        5         2       3   5/9簿记建档     渤海银行      AA       5/10      5/11 
水泥公司                                               广发银行
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*长沙通程        3         3       3   5/11簿记建档    中国银行      AA-      5/14      5/15 
实业集团                                                (中债信用增进公司提供担保)
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*中国船舶       10         2       5   5/11簿记建档    招商银行      AA+      5/14      5/15 
燃料公司                                               
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华润电力        60       20        7   5/8簿记建档     中信证券      AAA      5/9       5/10
投资公司                                               工商银行
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保利协鑫公司    10        6        3   5/8簿记建档     中信银行      AA       5/10      5/11
                                                       中国银行
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中国航空技术    25        15       5   5/9簿记建档     中信银行      AAA      5/11      5/14 
国际控股公司          
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太极集团         6.9       3       3   5/9簿记建档     光大银行      AA-      5/10      5/11
(600129.SS)     
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东方电气集团    50       50        5   5/10簿记建档    中国银行      AAA      5/11      5/14 
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湛江港集团       8        4        3   5/10簿记建档    光大银行      AA       5/11      5/14
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江苏法尔胜      10        5        3   5/10簿记建档    民生银行      AA-      5/11      5/14
泓昇集团                                               国开行    
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包钢股份        20       20        7   5/10簿记建档    中信证券      AA+      5/11      5/14
(600010.SS)                                            光大银行
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:  
  
 发行人     注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级   起息日    上市日  
             (亿元)    (亿元)   (年)                                       (缴款日)  
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张家港        1.8       1.8       3  5/7簿记建档     民生银行      AA+       5/8       5/9 
中小企业                         (江苏信用再担保公司提供担保) 
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       主承销商    债项评级  起息日     上市日  
              (亿元)

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