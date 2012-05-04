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亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 13:51 BJT

〔台湾股市〕上扬41.42点创近三周最高收位,船运和汽车类股领涨

路透台北5月4日电---台湾股市周五上涨0.54%至近三周收盘高位,表现超越多数亚洲股市.船运和汽车板块领涨大盘.

加权股价指数.TWII跃升41.42点,报7,700.95点,创4月中旬以来最高收位.

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