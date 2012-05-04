《企业看点》--5月4日财务活动报导摘要(更新版)

(新增最后两则消息)

路透班加罗尔5月4日电---以下为其它媒体周五对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 德国意昂集团(E.ON)(EONGn.DE)首席财务官对一家德国报纸称,预计将在5月完成对天然气输配网络的出售.并称出售资产所得或将超过150亿欧元的目标.[ID:nL5E8G20MT]

* 华尔街日报周四援引消息人士报导称,Facebook计划将首次公开发行(IPO)招股价定在每股30美元上下,不超过35美元,因此对公司估值介于850-950亿美元.[ID:nL1E8G3IHU]

* 塞浦路斯的新央行总裁称,拥护欧元区,将致力于恢复人们对欧元区的信心,淡化了一年前开玩笑时说的德国应退出欧元区. [ID:nL5E8G223Q]

* 肯尼亚报纸周三称,该国电讯业监管机构计划7月将手机运营商的跨网呼叫收费调降35%.[ID:nL5E8G21D6]

* 中国证券时报周四援引消息人士报导称,该国银行4月贷款新增额估计为8,000亿元人民币(1268.8亿美元),略低于第一季的月均增幅.[ID:nL4E8G303T]

* 证券时报周五报导称,第一季外国投资者增持6%的中国股票,增持机械设备类股.[ID:nL4E8G40BT]

* 中国证券报周五称,中国将允许外国投资者参与中国原油期货市场交易,该市场料将于今年晚些时候启动.[ID:nL4E8G401F]

* 华尔街日报报导称美国银行(BAC.N)与代表1000多名美林证券公司前经纪人的律师达成和解,或最终将支付数亿美元,这些经纪人在2009年美国银行收购美林证券后离开了该公司.[ID:nL4E8G40BD]

* 华尔街日报援引知情人士报导称,高盛(GS.N)准备推出收费低于传统债券交易的债券交易平台.[ID:nL4E8G417E]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)