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亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 14:20 BJT

〔韩国股市〕受美国数据疲弱拖累而小幅收跌,但仍勉力终止两周跌势

路透首尔5月4日电---韩国股市周五小幅收跌,因为美国经济数据疲弱引燃对该国经济复苏可能丧失动能的担忧.但韩股仍勉力终止了连续两周的跌势.

绩优股遭遇获利了结.三星电子(005930.KS)和现代汽车(005380.KS)分别重挫2.9%和3.2%.

综合股价指数(KOSPI).KS11收低0.3%至1,989.15点,本周上涨0.7%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王丽鑫

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