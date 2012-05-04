〔国际油市〕布兰特原油持于116美元上方,料录得12月来最大单周跌幅

路透新加坡5月4日电---布兰特原油周五在美国重要就业数据公布前持于每桶116美元上方,该指标原油本周料录得自12月以来最大单周跌幅,受累于全球经济担忧和供应中断担忧缓解.

0645GMT,布兰特原油期货LCOc1上涨0.1美元至每桶116.18美元,前两个交易日下跌3%,为2月28日以来最大的两日百分点跌幅.美国原油期货CLc1上涨0.05美元至102.59美元,上日收跌约2.5%.