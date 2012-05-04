〔欧元债市〕德国公债持平,等待美国就业数据提供指引

路透伦敦5月4日电---德国公债期货周五基本持平,因投资者等待美国非农就业报告,以研判美国经济复苏情况.本周美国公布的一系列数据好坏不一.

"我不认为人们大量增加冒险仓位.人们心里预期的是略疲软的数据,"一交易商称.

非农就业岗位若增加10万个以下,料促使德债期货上涨,不过在法国和希腊周末选举以及英国长周末假期前料维持区间波动.(完)

--编译 王丽鑫;审校

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