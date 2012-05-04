〔欧元债市〕德国公债持平,等待美国就业数据提供指引

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透伦敦5月4日电---德国公债期货周五基本持平,因投资者等待美国非农就业报告,以研判美国经济复苏情况.本周美国公布的一系列数据好坏不一.
"我不认为人们大量增加冒险仓位.人们心里预期的是略疲软的数据,"一交易商称.
非农就业岗位若增加10万个以下,料促使德债期货上涨,不过在法国和希腊周末选举以及英国长周末假期前料维持区间波动.(完)
--编译 王丽鑫;审校
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
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伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
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美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。