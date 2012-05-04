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亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 14:31 BJT

〔标题新闻〕印尼第一季GDP按年增幅料放缓至6.3%创18个月低位,按季料增长1.42%--路透调查

注:国内生产总值(GDP).

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8G36Z2]

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