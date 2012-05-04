〔澳洲股市〕收跌0.7%,等待美国重要非农就业数据

路透墨尔本5月4日电---澳洲股市周五收跌0.7%,自本周所及九个月高位回落.投资者担心全球经济放缓削弱大宗商品需求,从而抛售矿业相关类股. 澳股整日下挫,投资者不愿在重要的美国非农就业数据出炉前持仓. 根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收跌33点,报4,396.0点.该股指周三收于九个月高位.(完) --编译 许娜;审校 王丽鑫 日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN] 澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN] 东南亚股市[.SOCN]