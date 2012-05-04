版本:
中国
亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 14:53 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元和美元持稳,市场关注美国非农就业报告

0635GMT--美国非农就业数据公布前,主要货币持稳.若该就业数据表现疲弱,可能会令美元承压.

欧元兑美元EUR=最新报1.3151美元,脱离周四所及两周低位1.3095美元.美元指数.DXY报79.189,美元兑日圆JPY=报80.18日圆.

但鉴于本周稍早公布的该区制造业PMI表现疲弱,在欧元区服务业PMI数据公布,以及周末法国和希腊大选之前,欧元走势仍易受挫.

由于日本适逢假期,所以交投清淡.(完)

--编译 兰秀娟;审校 王丽鑫

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐