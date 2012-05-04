《外汇动态》欧洲开盘:欧元和美元持稳,市场关注美国非农就业报告

0635GMT--美国非农就业数据公布前,主要货币持稳.若该就业数据表现疲弱,可能会令美元承压.

但鉴于本周稍早公布的该区制造业PMI表现疲弱,在欧元区服务业PMI数据公布,以及周末法国和希腊大选之前,欧元走势仍易受挫.