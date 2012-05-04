〔欧洲汇市〕瑞郎变动不大,等待美国公布非农就业数据

路透苏黎世5月4日电---瑞郎兑美元和欧元周五几无变动,瑞士央行设定1.20的瑞郎兑欧元汇率界限打压市场活动.在美国公布非农就业数据前,欧元兑美元亦基本持平.

市场焦点目前转向法国和希腊本周末的选举.

"瑞郎目前受外部因素的推动,比如周四欧洲央行总裁德拉吉讲话没有预期那么温和,以及市场对美国数据的反应,"Informa Global Markets的分析师Tony Nyman称.

"如果数据疲软,受美国经济疑虑和推出第三轮量化宽松的可能性影响,美元/瑞郎将回到0.9000区域的低位,"Nyman称."欧元/瑞郎没有变动,不过瑞郎的避险魅力使得汇价逼近1.20下限".