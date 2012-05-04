〔欧洲汇市〕瑞郎变动不大,等待美国公布非农就业数据

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透苏黎世5月4日电---瑞郎兑美元和欧元周五几无变动,瑞士央行设定1.20的瑞郎兑欧元汇率界限打压市场活动.在美国公布非农就业数据前,欧元兑美元亦基本持平.
市场焦点目前转向法国和希腊本周末的选举.
"瑞郎目前受外部因素的推动,比如周四欧洲央行总裁德拉吉讲话没有预期那么温和,以及市场对美国数据的反应,"Informa Global Markets的分析师Tony Nyman称.
"如果数据疲软,受美国经济疑虑和推出第三轮量化宽松的可能性影响,美元/瑞郎将回到0.9000区域的低位,"Nyman称."欧元/瑞郎没有变动,不过瑞郎的避险魅力使得汇价逼近1.20下限".
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。