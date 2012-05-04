〔中国股市〕沪综指小幅收升至七周来新高,短线料继续高位振荡

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透北京5月4日电---中国股市沪综指周五小幅收升,消费类股涨幅居前,助股指连续第三天上扬并创下七周来收盘新高.分析人士指出,2,450点一线前期密集成交位附近压力仍有待消化,短线股指料继续高位振荡.
沪综指.SSEC收报2,452.014点,涨11.934点,或0.49%,此前高点为3月13日的2,455.795点;今日上海A股成交额为1,021亿元人民币,上交易日为1,020亿元.
五一假期后本周三个交易日沪综指累计收高2.324%,创10周来最大单周涨幅.
华泰证券分析师周林称,目前股指仍面临2,450一线的技术压力,后期则有"不进则退"的可能.但要形成向上突破并拿下前期高点2,478,仍需成交进一步放大并有蓝筹股上涨配合,短线股指料继续高位振荡.
医疗、电器、食品饮料等消费类股涨幅居前.
沪深300指数5月合约CIFK2尾盘报2,715.4点,涨0.82%,成交量为312,311手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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