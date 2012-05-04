〔中美关系〕中国外交部称陈光诚可依法通过正常途径办理出国留学

路透北京5月4日电---中国外交部周五称,陈光诚目前正在医院接受治疗.若他希望出国留学,可依法通过正常途径办理出国留学.

在备受瞩目的第四轮中美战略与经济对话召开之前,发生中国失明维权人士陈光诚进入美国驻华使馆并滞留的事件,陈光诚已于周三离开使馆,赴医院治疗.

"他如果想出国留学,作为一个中国公民,可以像其他中国公民一样,依法通过正常途径到有关部门办理有关手续,"外交部网站援引发言人刘为民表示.

陈光诚,山东省沂南县人,40岁,于4月下旬进入美国驻华使馆停留六天后离开.此前外交部发言人被问及陈光诚的离境要求时,表示不清楚此事.

就美国国务卿克林顿对陈光诚问题发表公开声明,中国外交部的新闻稿称,美方现在要做的,不应是继续混淆视听、千方百计推托和掩饰自身在这件事情上的责任,更不得继续做干涉中国内政的事.[nSB1524178]

备受关注的第四轮中美战略与经济对话昨天和今天在北京举行.中国国家主席胡锦涛的特别代表国务院副总理王岐山、国务委员戴秉国,同美国总统奥巴马特别代表国务卿希拉里、财政部长盖特纳共同主持对话.(完)

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