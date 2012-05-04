版本:
中国
市场报道 | 2012年 5月 4日 星期五 15:14 BJT

〔标题新闻〕西班牙4月失业人数较上月减0.14%至474万人,此前失业人数连续八个月增长--劳工部

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nE8E7LJ043]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐