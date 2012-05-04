〔中国债市〕人民币利率互换涨势不改,静待政策面等给予进一步指引

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透北京5月4日电---中国人民币利率互换(IRS)周五涨势不改.逆回购意外现身推迟降准预期,部分海外机构选择止损,进而推动IRS持续上移.
业内人士并指出,当前IRS已接近年内高点水平,后期其会选择突破向上还是转头向下,仍有待基本面和政策面等给予进一步指引.
"今天IRS上啊!"上海一大型银行交易员称,"主要是央行逆回购锁定了较高利率,降准的预期降低,海外cut掉头寸(止损),就上来了."
上海一外资银行交易员亦表示,逆回购微调手段进行后,类似下调存准率这样影响更大的放松措施短期内出台的可能性变小;当前IRS水平接近年内高点,机构主动交易兴趣很低,或选择随行就市.
资金面情况尚可,中国人民银行公开市场却意外进行逆回购操作.市场人士认为,此举在释放宽松信号、推后存准下调预期时点的同时,或也给出了利率引导信号.
央行公告称,周四进行的650亿元人民币七天期逆回购操作中标利率为3.53%,低于同期二级市场质押式回购加权利率CN7DRP=CFXS逾30个基点(bp).[ID:nSB1524672]
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周五 3.4275/3.5625 3.2440/3.3420 3.3020/3.4000 3.4080/3.5080 3.4140/3.7600
周四 3.4040/3.5360 3.2308/3.3250 3.2800/3.3767 3.3883/3.4850 3.3975/3.7050
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变动 +0.0235/+0.0265 +0.0132/+0.0170 +0.0220/+0.0233 +0.0197/+0.0230 +0.0165/+0.0550
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年3月人民币IRS成交的名义本金总额为1,903.43亿元人民币,较2月的2,033.5亿元稍减.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽
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