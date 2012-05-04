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债券 | 2012年 5月 4日 星期五 15:42 BJT

〔欧洲个股〕苏皇CEO称英国政府无意以当前价格出售所持该行股份

路透伦敦5月4日电---苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)首席执行官Stephen Hester称,英国政府目前"无意"在当前价格出售所持RBS的股份,近期不会有出售交易.

"目前据我所知,(政府)无意以当前价格出售,我觉得这完全可以理解,"Stephen Hester在电话会议中称.

周五早盘,该行股票价格在每股0.25英镑稍下方,远低于政府购入价0.499英镑.

苏皇公布,第一季营业利润优于预期,且资产负债表大幅缩减,RBS称集团正走在复苏之路.[ID:nST0456144](完)

--编译 田建华;审校 艾茂林

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