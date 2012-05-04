〔欧洲个股〕苏皇CEO称英国政府无意以当前价格出售所持该行股份

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透伦敦5月4日电---苏格兰皇家银行(RBS)(RBS.L)首席执行官Stephen Hester称,英国政府目前"无意"在当前价格出售所持RBS的股份,近期不会有出售交易.
"目前据我所知,(政府)无意以当前价格出售,我觉得这完全可以理解,"Stephen Hester在电话会议中称.
周五早盘,该行股票价格在每股0.25英镑稍下方,远低于政府购入价0.499英镑.
苏皇公布,第一季营业利润优于预期,且资产负债表大幅缩减,RBS称集团正走在复苏之路.[ID:nST0456144](完)
--编译 田建华;审校 艾茂林
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，正在不断完善宏观审慎评估工作，研究将更多资产类型纳入评估框架，进一步加强与金融机构的沟通，引导其加强自律管理，保持审慎经营。