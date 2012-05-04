〔中国票据市场〕转贴利率暂持稳,短期料仍有下行空间但幅度有限

路透上海5月4日电---中国票据市场转贴利率周五暂时持稳,机构仍以报价居多.交易员预计,相对宽松的信贷规模有望持续一段时间,如果市场环境不发生大的变化,短期内转贴利率仍有一定下行空间.

华东一银行交易员称,因月初信贷规模宽松态势有望持续,短期内"转贴利率还会降一降,但资金成本在那,估计降也降不了太多."

他并透露,今日六个月左右银行承兑汇票转贴利率在年息5.16%附近,与上日5.16%-5.2%水平接近.与资金成本密切相关的同期限票据回购业务成交价格在年息4.7%左右.

资金市场另一主要指标--上海银行间同业拆放利率(shibor)SHIBOR=六个月期品种SHICNY6MD=今日报在5.0025%.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 5.4651/5.1775 5.6520/5.4030 6.6360/6.1314

上日 5.4674/5.1800 5.6520/5.4030 6.6540/6.1494

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变动 -0.23bp/-0.25bp 0bp/0bp -1.80bp/-1.80bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价持平**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.8887%,与上日持平.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.0904/3.0354 3.1370/3.0903

上日 3.0954/3.0434 3.1400/3.0923

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进

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