〔全球金市〕金价料录得一个月最大单周跌幅,市场关注美非农就业数据

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透新加坡5月4日电---金价周五下跌,本周料录得一个月来最大单周跌幅.金价走势反映出在美国重要就业数据公布前投资者的谨慎心理,之前公布的一系列疲弱数据打击黄金在前三个交易日下跌.
不过,如果备受关注的非农就业数据逊于预期,可能会提升出台第三轮量化宽松的预期,进而打击美元,提振黄金.
0618GMT,现货金XAU=跌1.60美元,报每盎司1,634.60.周四曾跌至4月25日以来的低点1,630.70,因之前公布的数据显示4月美国服务业就业降至12月以来的低点.
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。