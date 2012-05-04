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亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 15:35 BJT

〔全球金市〕金价料录得一个月最大单周跌幅,市场关注美非农就业数据

路透新加坡5月4日电---金价周五下跌,本周料录得一个月来最大单周跌幅.金价走势反映出在美国重要就业数据公布前投资者的谨慎心理,之前公布的一系列疲弱数据打击黄金在前三个交易日下跌.

不过,如果备受关注的非农就业数据逊于预期,可能会提升出台第三轮量化宽松的预期,进而打击美元,提振黄金.

0618GMT,现货金XAU=跌1.60美元,报每盎司1,634.60.周四曾跌至4月25日以来的低点1,630.70,因之前公布的数据显示4月美国服务业就业降至12月以来的低点.

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