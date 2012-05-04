〔中国证券〕证监会发审委审核通过中邮速递至多40亿股A股IPO申请

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海5月4日电---中国证监会发审委周五公告称,已审核通过中国邮政速递物流股份有限公司A股IPO(首次公开发行)申请.
中邮速递此次拟发行至多40亿股A股,募集资金计划使用金额99.78亿元人民币,有望成为今年国内最大IPO融资案.
证监会网站预披露的该公司A股招股说明书(申报稿)显示,本次拟发行规模占发行后总股本的比例不超过33.33%.募集资金将投向生产场地建设、信息低通及配套建设等项目.
此次A股IPO保荐人(主承销商)为中信证券.
中国邮政速递整体承继了控股股东中国邮政集团的速递业务与物流业务,通过自营及邮政集团代理,中邮速递在全国合计拥有营业网点45,418个.
2011年,中邮速递实现营业收入258.85亿元,净利润9.02亿元.(完)
--发稿 边竞; 审校 林高丽
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。