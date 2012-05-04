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市场报道 | 2012年 5月 4日 星期五 15:56 BJT

〔标题新闻〕意大利4月服务业PMI降至42.3,服务业活动萎缩幅度为近三年来最大

注:PMI全称是采购经理人指数.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL9E7J204M]

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