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货币新闻 | 2012年 5月 4日 星期五 16:06 BJT

〔东北亚情势〕美国务卿克林顿表示若朝鲜进行改革,美国愿与其合作

路透北京5月4日电---美国国务卿希拉里克林顿周五表示,如果朝鲜(北韩)改变行止,美国愿与其合作.她还表示,应向叙利亚和苏丹施加更多压力.(完)

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