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亚洲 | 2012年 5月 4日 星期五 15:57 BJT

〔韩国汇市〕疲弱美国数据打击韩元下跌,公债上涨

路透首尔5月4日电---韩元KRW=周五连续第二日下跌,因毫无起色的美国经济数据给经济复苏的前景蒙阴,并打击了投资者的风险意愿.

韩元兑美元KRW=KFTC当地市场收盘报1,131.3,周四收盘报1,129.0.韩元连续第二周录得涨幅.

韩元兑美元盘中多数时间在1,130-1,132区间波动,市场静候今日稍晚公布的美国非农就业数据.

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