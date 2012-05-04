〔表格〕外资在韩国股市卖超950亿韩元,已经连续三天卖超

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透首尔5月4日电---韩国证券交易所周五公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超950亿韩元.外资已经连续三天卖超韩股,累计净卖出3,596亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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5月 4日 -95.0 44.3 64.4
5月 3日 -132.7 14.7 28.5
5月2 日 -131.9 60.6 127.7
4月30日 313.5 6.9 -278.6
4月27日 321.9 20.3 -243.9
4月26日 174.3 -85.5 -198.5
4月25日 -2.2 45.7 -23.8
4月24日 9.3 214.1 50.2
4月23日 -121.9 158.0 -91.7
4月20日 -327.9 -132.9 418.1
4月19日 -87.3 -18.8 64.1
4月18日 -122.4 38.2 76.2
4月17日 -301.1 3.7 213.9
4月16日 -121.8 -79.1 381.3
4月13日 29.4 412.0 -128.3
4月12日 -356.8 191.3 201.2
4月10日 -82.3 21.2 -61.2
4月 9日 -57.4 -86.5 236.0
4月 6日 229.0 -285.8 142.0
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本月以来 -359.7 119.5 220.6
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今年以来 10,698.7 -2,913.3 -4,688.4
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(完)
--编译 高琦; 审校 田建华
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
路透台北2月18日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周六早盘微跌，惟因今日为补行上班日及周一美国金融市场休市，令交投意愿明显降低，该券开盘逾一个半小时成交量仅1亿台币。