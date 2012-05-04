《外汇动态》日圆空头应留意GPIF为提高收益而展开的投资操作

0741GMT--周五对日本政府退休金投资基金(GPIF)主席Takahiro Mitano的采访颇具启发性.该基金的规模达1.3万亿(兆)美元,为全球最大的公共养老基金.

Mitano并不认为日债收益率(殖利率)涨势会持续一段时间.同时他称,GPIF需要用于发放养老金的现金额似乎比三年前日本政府预期的要高.

由于GPIF势必将提高基金投资回报来应对资金需求,考虑到Mitano对日债的看法,交易商可能会得出如下结论,作空日圆的海外操作必将再次成为GPIF策略的一部分.

鉴于GPIF投资组合的规模几乎与西班牙经济规模一样大,这样的资金流动可能会成为打压日圆多头的重大因素.(完)

--编译 兰秀娟;审校 白云

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