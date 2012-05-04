〔路透调查〕台湾4月出口料萎缩,通膨或持稳

* CPI预估中值为较上年同期上升1.40%(3月为升1.21%)

* 出口预估中值为下降2.80%(3月为下降3.20%)

* 进口预估中值为下降1.35%(3月为下降5.80%)

* 贸易收支预估中值为顺差24.2亿美元(3月为顺差23.6亿美元)

* CPI数据将于周一0030GMT公布

* 贸易数据将于周一0800GMT公布

路透台北5月4日电---台湾4月出口料连续第二个月出现较上年同期萎缩,显示未来一段时间亚洲出口商的日子仍不好过.

出口萎缩的部分是电子产品周期所致,旧产品需求下降,消费者等待新品上市.美国供应管理协会(ISM)最新报告也显示库存升高以及消费性电子产品销售减缓.

其他影响因素包括欧洲经济困境以及中国需求随着经济降温而减缓.中国是台湾最大的贸易伙伴.

台湾4月通货膨胀可能持稳,蔬菜价格下滑且主要行动通讯商降价,抵消了燃料价格上涨的影响.但政府4月30日把今年通膨率预估从1.46%调高至1.94%.

分析师预期本季和下季通膨将上升,因油电价格上涨,且极为潮湿的天气也有影响.4月中以来的豪大雨开始推高蔬菜价格.随着台风季到来,食品价格也将上升.

台湾央行今年可能维持利率在1.875%,但消费者物价指数(CPI)大幅上升或促其收紧政策.央行下次理监事会议将在6月底举行.(完)