〔路透调查〕台湾4月出口料萎缩,通膨或持稳

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
* CPI预估中值为较上年同期上升1.40%(3月为升1.21%)
* 出口预估中值为下降2.80%(3月为下降3.20%)
* 进口预估中值为下降1.35%(3月为下降5.80%)
* 贸易收支预估中值为顺差24.2亿美元(3月为顺差23.6亿美元)
* CPI数据将于周一0030GMT公布
* 贸易数据将于周一0800GMT公布
路透台北5月4日电---台湾4月出口料连续第二个月出现较上年同期萎缩,显示未来一段时间亚洲出口商的日子仍不好过.
出口萎缩的部分是电子产品周期所致,旧产品需求下降,消费者等待新品上市.美国供应管理协会(ISM)最新报告也显示库存升高以及消费性电子产品销售减缓.
其他影响因素包括欧洲经济困境以及中国需求随着经济降温而减缓.中国是台湾最大的贸易伙伴.
台湾4月通货膨胀可能持稳,蔬菜价格下滑且主要行动通讯商降价,抵消了燃料价格上涨的影响.但政府4月30日把今年通膨率预估从1.46%调高至1.94%.
分析师预期本季和下季通膨将上升,因油电价格上涨,且极为潮湿的天气也有影响.4月中以来的豪大雨开始推高蔬菜价格.随着台风季到来,食品价格也将上升.
台湾央行今年可能维持利率在1.875%,但消费者物价指数(CPI)大幅上升或促其收紧政策.央行下次理监事会议将在6月底举行.(完)
--编译 李爽;审校 王冠中
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
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