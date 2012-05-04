《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月4日

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透北京5月4日电---以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价: (本地时间16:01时,1港元=0.81229人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 (000002.SZ)200002.SZ 9.22 10.38 1.09 深物业 (000011.SZ)(200011.SZ) 8.00 4.86 2.03 南玻 (000012.SZ)(200012.SZ) 9.85 6.03 2.01 深康佳 (000016.SZ)(200016.SZ) 3.85 2.32 2.04 ST中华 (000017.SZ)(200017.SZ) 2.81 1.21 2.86 ST中冠 (000018.SZ)(200018.SZ) 5.98 2.83 2.60 深深宝 (000019.SZ)(200019.SZ) 9.99 5.70 2.16 深华发 (000020.SZ)(200020.SZ) 7.13 3.40 2.58 深赤湾 (000022.SZ)(200022.SZ) 10.65 10.40 1.26 招商地产000024.SZ200024.SZ 23.76 15.05 1.94 特力 (000025.SZ)(200025.SZ) 7.18 3.92 2.25 飞亚达 (000026.SZ)(200026.SZ) 12.16 8.33 1.80 一致药业(000028.SZ)(200028.SZ) 24.07 18.40 1.61 深深房 (000029.SZ)(200029.SZ) 4.19 2.52 2.05 ST盛润 (000030.SZ)(200030.SZ) 10.20 5.17 2.43 深南电 (000037.SZ)(200037.SZ) 4.40 2.57 2.11 中集集团(000039.SZ)200039.SZ 15.80 11.40 1.71 深纺织 (000045.SZ)(200045.SZ) 8.33 5.19 1.98 方大集团(000055.SZ)(200055.SZ) 5.09 2.85 2.20 深国商 (000056.SZ)(200056.SZ) 13.39 9.56 1.72 深赛格 (000058.SZ)(200058.SZ) 5.51 3.03 2.24 宝石 (000413.SZ)(200413.SZ) 13.20 6.19 2.63 小天鹅 (000418.SZ)(200418.SZ) 10.10 9.33 1.33 粤高速 (000429.SZ)(200429.SZ) 3.40 2.67 1.57 晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ) 4.98 3.81 1.61 ST珠江 (000505.SZ)(200505.SZ) 3.03 2.03 1.84 丽珠 (000513.SZ)200513.SZ 23.27 19.88 1.44 美菱电器(000521.SZ)(200521.SZ) 5.22 4.07 1.58 大冷股份(000530.SZ)(200530.SZ) 8.09 4.96 2.01 粤电力 (000539.SZ)(200539.SZ) 5.17 3.50 1.82 佛山照明(000541.SZ)(200541.SZ) 9.85 6.25 1.94 江铃汽车(000550.SZ)(200550.SZ) 24.10 19.00 1.56 沙隆达 (000553.SZ)(200553.SZ) 5.76 2.68 2.65 苏常柴 (000570.SZ)(200570.SZ) 6.35 3.53 2.21 威孚高科(000581.SZ)(200581.SZ) 34.85 23.36 1.84 古井贡酒(000596.SZ)(200596.SZ) 52.78 34.70 1.87 ST东海 (000613.SZ)(200613.SZ) 3.44 1.76 2.41 长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ) 4.94 3.40 1.79 京东方 (000725.SZ)(200725.SZ) 1.82 1.18 1.90 鲁泰 (000726.SZ)(200726.SZ) 8.20 6.78 1.49 本钢板材(000761.SZ)(200761.SZ) 4.74 2.86 2.04 张裕 (000869.SZ)(200869.SZ) 96.40 80.80 1.47 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) --发稿 李然; 审校 杨淑祯 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。
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