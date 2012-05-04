〔中国债市〕央票停发致4月中债登总托管量降近千亿,银行减持基金增仓

中国央行报告：继续实施稳健中性的货币政策，加快经济结构调整和改革
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
* 中债登4月债券托管量降近千亿
* 央票持续停发冲销国债及金融债增量
* 商业银行整体减持约700亿,基金增仓居前
路透上海5月4日电---中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示,4月债券总托管量由增转降,当月下降944.71亿元人民币,至21.63万亿元.因央票持续停发导致的供给减少,冲销了政策性金融债等净增加效果.
多数机构4月末托管量下降,其中商业银行减少695.44亿元,一改此前两月连续增长势头;增仓机构中,基金公司以580.96亿元居前,增长规模创下今年以来新高.1-3月基金公司债券托管量变化情况为-465亿元、+25亿元和-34亿元.
4月末商业银行在银行间债市的债券托管量为14.73万亿(兆)元人民币(不含在上海清算所登记的短期融资券和超短融),今年以来累计增长3,212.57亿元;期末基金公司托管余额为1.7万亿元,今年以来累计增加106.53亿元.
按中债登统计口径,4月共发行债券4,530.4亿元,本年累计发行16,251.81亿元;4月债券兑付量合计5,374.71亿元,今年累计兑付量12,321.6亿元.
主要券种中,4月央票到期本金1,771.44亿元,成为重要净减项;不计提前兑付及利息部分,发行和兑付数据显示,政策性金融债发行1,726.6亿元,兑付本金1,095亿元,净增逾630亿元;国债品种当月亦小幅净增加.
以下为4月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):
2012年4月末 当月增减
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商业银行 147,315 -695
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基金公司 17,014 +581
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保险机构 20,707 +67
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证券公司 1,641 -118
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以下为4月末主要债券品种的托管量(单位均为亿元人民币):
2012年4月末 当月增减 当年增减
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政府债券 74,242 +38 +403
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央行票据 17,510 -1,830 -3,780
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政策性金融债 69,552 +859 +4,774
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政府支持机构债 1,090 -- --
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政府支持债券 1,000 -- --
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商业银行债 10,306 +30 +1,064
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非银行金融机构债 542 -- --
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企业债券 19,083 +755 +2,284
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短期融资券 2,621 -670 -2,402
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中期票据 20,167 -132 +425
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集合票据 111 +5 +18
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资产支持证券 86 -- -9
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外国债券 40 -- --
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合计 216,350 -945 +2,774
以下为4月末债券的主要发行和交易情况(单位亿元人民币):
2012年4月 2011年全年
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债券发行量
其中:本币债 4,530 69,637
美元债 -- --
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现券交割量
(银行间) 51,892 677,586
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回购交割量 119,057 1,121,477
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债券兑付量 5,411 57,600
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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.
目前银行间市场多数券种由中央国债登记结算公司托管,2011年下半年短期融资券和超短期融资券(SCP)转由上海清算所托管.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 周晓峰/林高丽
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