〔中国债市〕央票停发致4月中债登总托管量降近千亿,银行减持基金增仓

* 中债登4月债券托管量降近千亿

* 央票持续停发冲销国债及金融债增量

* 商业银行整体减持约700亿,基金增仓居前

路透上海5月4日电---中国中央国债登记结算有限责任公司最新数据显示,4月债券总托管量由增转降,当月下降944.71亿元人民币,至21.63万亿元.因央票持续停发导致的供给减少,冲销了政策性金融债等净增加效果.

多数机构4月末托管量下降,其中商业银行减少695.44亿元,一改此前两月连续增长势头;增仓机构中,基金公司以580.96亿元居前,增长规模创下今年以来新高.1-3月基金公司债券托管量变化情况为-465亿元、+25亿元和-34亿元.

4月末商业银行在银行间债市的债券托管量为14.73万亿(兆)元人民币(不含在上海清算所登记的短期融资券和超短融),今年以来累计增长3,212.57亿元;期末基金公司托管余额为1.7万亿元,今年以来累计增加106.53亿元.

按中债登统计口径,4月共发行债券4,530.4亿元,本年累计发行16,251.81亿元;4月债券兑付量合计5,374.71亿元,今年累计兑付量12,321.6亿元.

主要券种中,4月央票到期本金1,771.44亿元,成为重要净减项;不计提前兑付及利息部分,发行和兑付数据显示,政策性金融债发行1,726.6亿元,兑付本金1,095亿元,净增逾630亿元;国债品种当月亦小幅净增加.

以下为4月末按投资者分类的债券托管量(单位均为亿元人民币):

2012年4月末 当月增减

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商业银行 147,315 -695

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基金公司 17,014 +581

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保险机构 20,707 +67

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证券公司 1,641 -118

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以下为4月末主要债券品种的托管量(单位均为亿元人民币):

2012年4月末 当月增减 当年增减

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政府债券 74,242 +38 +403

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央行票据 17,510 -1,830 -3,780

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政策性金融债 69,552 +859 +4,774

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政府支持机构债 1,090 -- --

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政府支持债券 1,000 -- --

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商业银行债 10,306 +30 +1,064

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非银行金融机构债 542 -- --

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企业债券 19,083 +755 +2,284

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短期融资券 2,621 -670 -2,402

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中期票据 20,167 -132 +425

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集合票据 111 +5 +18

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资产支持证券 86 -- -9

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外国债券 40 -- --

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合计 216,350 -945 +2,774

以下为4月末债券的主要发行和交易情况(单位亿元人民币):

2012年4月 2011年全年

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债券发行量

其中:本币债 4,530 69,637

美元债 -- --

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现券交割量

(银行间) 51,892 677,586

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回购交割量 119,057 1,121,477

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债券兑付量 5,411 57,600

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市,其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场,交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种.

目前银行间市场多数券种由中央国债登记结算公司托管,2011年下半年短期融资券和超短期融资券(SCP)转由上海清算所托管.(完)